Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen der Erzdiözese Bamberg veranstalten am Mittwoch, 25. April, einen religiösen Auszeittag im Diözesanhaus. Kosteninformation und Anmeldungen sind möglich bis Mittwoch, 18. April bei den Bildungshäusern unter Telefon 09571/926-0, per Internet www.14hl.de oder per Mail an info@14hl.de.