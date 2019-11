Auszeitgottesdienst in Priesendorf

Am Sonntag, 24. November, sind alle zum diözesanen Gottesdienst der Aktion "Maria, schweige nicht!" eingeladen, die die Aktion "Maria 2.0" fortführt. Diesen Gottesdienst, der die Stellung der Frau in der Kirche in den Blick nimmt, gestaltet die Band "Lichtblick" mit. Das Auszeitgottesdienst-Team, der KDFB Priesendorf und der KDFB Diözesanverband Bamberg freuen sich auf viele Besucher. red