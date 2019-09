Am Sonntag, 15. September, um 17 Uhr findet die erste "Auszeit" in der Höchstadter Stadtpfarrkirche statt. Einmal im Monat wird der Sachausschuss Liturgie ein besonderes Gottesdienstangebot machen. So wird bei der Premiere ein Gottesdienst im syro-malabarischen Ritus gefeiert. Indische Priester und Schwestern gestalten den Gottesdienst so, wie sie ihn in ihrer Heimat feiern. red