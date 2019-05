Auszeit für pflegende Angehörige

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, veranstaltet am Mittwoch, 5. Juni, von 14 bis 16 Uhr im BRK-Haus "mehrLeben" Am Steingraben 6, einen Nachmittag für pflegende Angehörige. Bei dieser Veranstaltung haben die Teilnehmer Zeit, um neue Kraft zu sammeln. Die Gruppe wird durch eine Fachkraftbetreuung begleitet, diese steht für Problemerörterungen und Fragen zur Verfügung. Gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung wird in dieser Runde durch erfahrene Pflegende immer angeboten. Auch pflegebedürftige Angehörige können mitkommen. Eine entsprechende Betreuung ist sichergestellt. Rückfragen werden unter Tel.: 0971/727 22 01 beantwortet. sek