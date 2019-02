Den Alltag hinter sich lassen, ein Wochenende lang die Partnerschaft wieder so richtig genießen und in den Mittelpunkt stellen. Sich und den Körper verwöhnen, gutes Essen, Zeit für Gespräche und das Genießen mit allen Sinnen inmitten der Natur rund um den Feuerstein. Sich selbst als Paar wieder auf's Neue "kennen und lieben" lernen - das alles bietet die Katholische Landvolkshochschule Feuerstein bei ihrer Veranstaltung "Auszeit für Paare" von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. April. Anmeldungen sind bis Freitag, 22. März, möglich. Nähere Informationen erteilt die KLVHS Feuerstein in Ebermannstadt unter Telefon 09194/73630 oder per Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red