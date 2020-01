Auszeichnungen

Kooperation Der Vorsitzende der Flößervereinigung Friesen, Georg Geiger, ist bei der Fachtagung der internationalen Flößerei in Magdeburg durch den Vizepräsidenten der Internationalen Flößervereinigung, Bernd Kramer, für 30-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit ausgezeichnet worden. Bereits bei der Gründung der Organisation in Venedig sei Geiger präsent gewesen, betonte Kramer. Ehrenamt Dem Urgestein Geiger wurde außerdem mit der Überreichung der Ehrenamtsnadel in Gold durch Landrat Klaus Löffler eine weitere hohe Ehrung zuteil. Immerhin zählt Geiger seit über 40 Jahren zu den Stützen der Friesener Flößer, die er seit zwölf Jahren mit großer Einsatzfreude leitet.