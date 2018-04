Auszeichnungen fürs Ehrenamt

Im Namen von Innenminister Joachim Hermann (CSU) zeichnete Forchheims Landrat Hermann Ulm (CSU) mehrere Landkreisbürger mit einem Ehrenzeichen aus. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurden Michael Hamm, Andreas Zettel, Georg Krümmerer, Christian Wilfling, Otto Kraus, Maria Oswald, Silvia Wagner, Erich Dorsch und Konrad Grohberger geehrt.



Wasserwacht und BRK

Michael Hamm ist seit 1986 Mitglied der Wasserwacht Neunkirchen und dort als Rettungsschwimmer, Ersthelfer und ausgebildeter Sanitäter im Einsatz. Auch im Freibad des Marktes Neunkirchen leistet er regelmäßig Dienst in der Badeaufsicht. Für dieses ehrenamtliche Engagement und für 25 Jahre aktiven Dienst wurde er nun ausgezeichnet.

Andreas Zettl ist bereits seit 1982 bei der Wasserwacht Neunkirchen. In seiner Ehrungsansprache hob Landrat Ulm die kontinuierliche Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Bereiche Erste Hilfe, Sanitätsdienst, Herz-Lungen-Wiederbelebung und des Rettungsschwimmens hervor. Er ist zudem im Vorstand der Ortsgruppe Neunkirchen und fungierte seit 2005 als stellvertretender Technischer Leiter. Auch er wurde für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet.

Georg Krümmer stellt sich seit über 40 Jahren in den Dienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Bei unzähligen Veranstaltungen und bei vielen Annafesten erfüllt er, so der Landrat mit überdurchschnittlichem Engagement seinen Dienst. Zudem war er beim Bau des Kolonnenhauses in Kersbach stark beteiligt. Hierbei hatte Krümmer sich bis zur Fertigstellung des Gebäudes maßgeblich beteiligt. Vor allem der Wasserinstallationsarbeiten hat er, so der Landrat in seiner Laudatio, sich in großem Umfang ehrenamtlich angenommen. Für die 40 Jahre aktiven Dienst im BRK-Kreisverband Forchheim und in der Bereitschaft Kersbach sprach der Landrat Krümmer seinen Dank aus.



Technisches Hilfswerk

Für die langjährige Tätigkeit im Technischen Hilfswerk wurden Christian Wilfling (seit 25 Jahren beim THW) und Otto Kraus (seit 40 Jahren beim THW) ausgezeichnet. Wilfling ist seit 1993 beim THW in Forchheim und auch als Trupp- und Gruppenführer der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen der Jahre 2002 bis 2006 vorgesetzt. Von 2006 bis 2009 war er stellvertretender Ortsbeauftragter, seither ist er als Ortsbeauftragter für den THW-Ortsverband Forchheim in der Verantwortung.

Otto Kraus ist seit Oktober 1977 beim THW in Kirchehrenbach und dort mehrere Jahre Helfersprecher und THW-Kraftfahrer. Seit 1997 ist Kraus stellvertretender Ortsbeauftragter und seit 2006 Fachberater und Verbindungsmann.

Bei der Ehrungsveranstaltung in St. Gereon wurde zudem Maria Oswald, Silvia Wagner, Erich Dorsch und posthum dem kürzlich verstorbenen Konrad Grohberger das Ehrenzeichen für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern ausgehändigt.



Kirchengemeinden

Konrad Grohberger war annähernd 50 Jahre ehrenamtlich als Mesner in der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Bosco tätig und bereicherte über Jahrzehnte hinweg mit seinem unermüdlichen und uneigennützigen Einsatz das kirchliche Leben seiner Heimatgemeinde.

Seit Gründung der Pfarrei St. Johannes Bosco im Oktober 1968 engagierte sich Grohberger ehrenamtlich in den verschiedensten Funktionen mit Begeisterung und Leidenschaft. Bereits vor Gründung der Pfarrei St. Johannes Bosco war Grohberger als ehrenamtlicher Mesner im Weberstübchen aktiv.

Für seine umfangreiche Lebensleistung sprach Landrat Ulm seinen Dank und seine Anerkennung aus.

Maria Oswald ist seit 1985 in der katholischen Pfarrei St. Johannes Bosco in herausragender Weise ehrenamtlich aktiv. Zu-nächst wirkte sie über 15 Jahre bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Kinderbibelwochenenden mit und war rund sechs Jahre lang Mitglied und zeitweise Vorsitzende des Elternbeirats des Kinderhauses Don Bosco. Seit 1987 übernimmt sie liturgische Dienste in den Gottesdiensten.

Seither war sie auch in vielen anderen Ämtern der Kirchengemeinde aktiv. Dazu gehört auch die Mitgliedschaft im Pfarrgemeinderat. Maria Oswald wurde daher für die mehr als 30 Jahre Engagement in der Kirchengemeinde ausgezeichnet.



Sportvereine

Silvia Wagner begann ihr Ehrenamt 1997 mit der Gründung einer Aerobicgruppe, weitete dieses dann nach und nach zu einem umfangreichen, zeitlich intensiven, mit viel Herzblut ausgeübten Ehrenamt als Vorsitzende und Ehrenamtsbeauftragte des TSV Kirchehrenbach aus.

Auch bei Umbauarbeiten wie zum Beispiel der Kegelbahn oder der Sanierung des Sportheims packte Wagner kräftig zu. Landrat Ulm würdigte die Tätigkeit von Wagner in ihrer Vielseitigkeit und dem Umfang. Für die mehr als 20 Jahre Engagement für den TSV Kirchehrenbach wurde sie daher ausgezeichnet.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Erich Dorsch, der im Jahr 1978 dem Sportclub Heiligenstadt beitrat und 1987 erste Führungs- und Organisationsaufgaben übernahm. Seit 1992 ist er (mit einer kurzen Unterbrechung) als Fußballabteilungsleiter tätig. 2011 übernahm er zusätzlich die Rolle des Jugendleiters der Fußballabteilung. Als im Jahr 2010 die Position des Ehrenamtsbeauftragten geschaffen wurde, war es Dorsch, der diesen verantwortungsvollen Posten übernahm. Seit knapp 40 Jahren unterstützt Dorsch seinen Heimatverein, obwohl er schon seit langer Zeit in Forchheim lebt. Auf diese Weise erwarb er sich hohe Verdienste um den Sportverein und damit um das Gemeinwohl in seiner Geburtsstadt Heiligenstadt, hob der Landrat hervor. red