Auszeichnung im Mittelpunkt

Die diesjährigen Aktivitäten rund um das Flößermuseum stehen ganz im Zeichen einer außergewöhnlich hohen Auszeichnung: Die vier Floßvereine des Landkreises Kronach erhalten am Sonntag den Landeskundepreis 2019. Er wird im zweijährigen Turnus vom Arbeitskreis Landeskunde und Kulturlandschaft im Bayerischen Landesverein für Heimatpflege für herausragende Arbeiten und Leistungen, die der Kenntnis und Wahrung des natürlichen und kulturellen Erbes in Bayern dienen, verliehen. Über diese bayernweite Anerkennung freuen sich die Flößer aus Neuses, Wallenfels, Friesen und Unterrodach ganz besonders.

Die weiteren Programmpunkte der Kirchweih: Am Freitag, 2. August, bauen die Flößer am Angerwehr ihre Floße, und um 19.30 Uhr findet in der Michaeliskirche mit Kur- und Dekanatskantor Stefan Romankiewicz aus Bad Steben ein Kirchweihkonzert unter dem Titel "Die Orgel bebt" statt. Am Samstag stehen ab 15 Uhr auf dem Tennisgelände des TC Marktrodach die Endspiele zur Vereinsmeisterschaft auf dem Programm. Außerdem ist im Staubereich für die Kinder um 14 Uhr ein Kinderflößen vorgesehen.

Eingeleitet wird der Sonntag um 8.45 Uhr mit einer Kirchenparade. Der Festgottesdienst ist um 9 Uhr in der Michaeliskirche.Um 13 Uhr erfolgt die Verleihung des Landekundepreises im Bereich des Flößermuseums.

Ab 14 Uhr startet dann der Unterrodacher Floßverein mit seiner beliebten Floßfahrt vom Angerwehr bis zur Ortsmitte (Rodachbrücke). Die Neulinge der Floßfahrt dürfen sich anschließend auf die lustige Flößertaufe mit Original Rodacher Flößerwasser freuen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen in bewährter Weise die Flößermusikanten des TV Unterrodach. Eingeplant sind bis 16 Uhr Kinderspiele im angrenzenden Schallersgarten. Die Prämierung erfolgt durch die evangelische Kirchengemeinde. Ein weiterer Höhepunkt ist ab 16 Uhr der Wettbewerb "Blöchertrift". Die Festlichkeiten klingen am Montag ab 17 Uhr mit dem "Freien fränkischen Bierorchester" aus.

Die über 200 Mitglieder starke Unterrodacher Flößergemeinschaft unter der Leitung von Friedrich Fricke hat allen Grund, auf ihre über 150-jährige Geschichte stolz zu sein. Seit 1968 wird das Flößermuseum von den Mitgliedern betreut, das deutschlandweit zu den Spitzenmuseen der deutschen Flößervereine zählt. Einer der ganz großen Höhepunkte in der Vereinsgeschichte war die Ausrichtung des ersten Deutschen Flößertags in Unterrodach am 15. und 16. Juli 1988. Schließlich wurde auch Unterrodach durch den Präsidenten der internationalen Flößervereinigung, Angel Portet aus Spanien, im Rahmen eines Festaktes im Mai 2010 das europäische Prädikat "Flößerdorf" verliehen.