Auszeichnung geht auch nach Oberfranken

Hohe Auszeichnung für zwei bayerische Gemeindeallianzen: Zwei Projekte der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) - eins aus Niederbayern und mit Hollfeld eins aus Oberfranken - haben die ersten beiden Plätze beim bundesweiten Wettbewerb "Gemeinsam stark sein" belegt.

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) gratulierte den Bürgermeistern der Allianzen zum erfolgreichen Abschneiden: "Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung dieser Projekte als Motoren einer nachhaltigen Entwicklung in den ländlichen Gebieten", so Kaniber in der Pressesmitteilung aus München. Dass gleich zwei Allianzen auf den ersten beiden Plätzen liegen, ist ihren Worten zufolge auch ein Beleg für die erfolgreiche Arbeit der Ländlichen Entwicklung in Bayern.

Im Land der Gärten

Mit dem ersten Platz wurde das grenzüberschreitende Projekt "Wandern im Herzen Europas" der ILE-Nationalparkgemeinden im Bayerischen Wald ausgezeichnet. In diesem Projekt wurden über die nationalen Grenzen hinweg Wanderwege, Besucherzentren, Museen und Hotelkooperationen sowie engagierte Akteure vernetzt. Der zweite Platz ging an die Allianz "Rund um die Neubürg - Fränkische Schweiz" der oberfränkischen Gemeinden Aufseß, Eckersdorf, Hollfeld, Mistelgau und Plankenfels. Ausgezeichnet wurde das Projekt "Ins Land der Gärten schauen", das die touristischen Attraktionen Bayreuths gezielt mit den Sehenswürdigkeiten der Fränkischen Schweiz verbindet. Bei der aktuellen Wettbewerbsrunde, bei der insgesamt 27 Projekte aus ganz Deutschland nominiert waren, ging es um den Bereich Tourismus und Naherholung. red