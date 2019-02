Auszeichnung fürs "Töpfla"

Der Bezirk Mittelfranken würdigt seit Jahren besondere denkmalpflegerische Leistungen. Hierzu findet am Freitag, 1. März, die erste Prämierungsveranstaltung mit 24 Sanierungen aus der Stadt Nürnberg sowie den Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Nürnberger Land und Roth im Kulturtreff am Baudergraben, in Altdorf statt. Zu den prämierten Objekten gehört die in den letzten Jahren sanierte Kultkneipe "Töpfla" in der Höchstadter Hauptstraße. red