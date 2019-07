Auszeichnung für viele treue OGV-Mitglieder

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Neundorf feierte am Wochenende sein 125-jähriges Bestehen mit einem Kommersabend. Eine ganze Reihe der 143 Mitglieder konnte am Festsonntagnachmittag anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten für eine langjährige Mitgliedschaft geehrt werden. Die Blaskapelle Neundorf untermalte die gemütliche Atmosphäre im Festzelt mit flotter Musik. So erhielten die Ehrennadel in Silber für eine 25- bis 40-jährige Mitgliedschaft Herbert Bergmann, Brigitte Dück, Elisabeth Gehrlicher, Anneliese Helmprobst, Anni Helmprobst, Andrea Herr, Harald Kempinski, Sieglinde Klüglein, Sebastian Kunzelmann, Hermann Lankl, Erika Linke, Monika Lossner, Raimund Lossner, Edith Neumer, Peter Neumer, Ulrike Neumer, Guido Rampel, Rita Rampel, Günther Schuster, Winfried Trinkerl, Werner Zapf, Christine Zapf, Helga Angermüller, Werner Angermüller, Rosa Brückner, Gertrud Carl, Karin Dünisch, Roland Dünisch, Josef Falk, Rudi Gehrlicher, Gerda Haake, Anni Linke, Klemens Linke, Walli Rampel, Hans Rößner, Walter Trinkerl, Renate Zeitner und Loni Zimmer.

Die Ehrennadel in Gold für 41 bis 50 Jahre Mitgliedschaft ging an Martin Depkat-Jacob, Karl Kunzelmann, Renate Kunzelmann, Katrin Lankl, Hubertus Lieb, Phillipp Lieb, Rudolf Litzen, Roswitha Litzen, Berthold Rothaug, Edeltraud Ruschmeyer, Maria Schramm, Lydia Vogt, Gertrud Grau, Erika Helmprobst, Trautgart Wiesner.

Auszeichnung am Band

Die Ehrennadel am Kranz für 51 bis 60 Jahre Vereinszugehörigkeit empfingen Eugenie Jacob, Anna Schmidt, Anton Fischbach und Agnes Waller. Die höchste Auszeichnung am Band für eine seit 67 Jahren währende Mitgliedschaft verlieh der OGV an Helmut Herr.

Lothar Weidner