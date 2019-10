Auszeichnung für "Rosi"

Das Projekt "Der Natur auf der Spur mit Rosi" der Tourist-Information in Ebern wurde als offizielles Projekt der UN-Dekade "Biologische Vielfalt" ausgezeichnet. Darauf hat der Verband Haßberge-Tourismus (Hofheim) hingewiesen.

Seit dem Sommer 2018, also gut einem Jahr, führt "Rosi", eine "einzigartige Essigrosen-Dickfühlerweichwanze", im Rahmen des Projekts "Der Natur auf der Spur" durch den ehemaligen Standortübungsplatz Ebern. Das frühere Militärgebiet entwickelte sich seit dem Weggang der Soldaten 2004 als artenreiches Naturschutzgebiet. Mit Wegweisern, Übersichtstafeln und Stempel- und Spielstationen wurde der ehemalige Übungsplatz zu einem Naherholungs- und Wandergebiet, das Familien und Kinder zur Freizeitnutzung sowie Schulgruppen als "grünes Klassenzimmer" dienen soll.

Für dieses Engagement wurden die Stadt und die Tourist-Information Ebern nun geehrt. "Der Natur auf der Spur" wurde am Sonntag als offizielles Projekt der UN-Dekade "Biologische Vielfalt" im historischen Rathaus in Ebern ausgezeichnet. Diese besondere Auszeichnung wird laut Tourismus-Verband an Projekte verliehen, die sich in vorbildlicher Weise für die Erhaltung der biologischen Vielfalt einsetzen.

Auf dem ehemaligen Standortübungsplatz wurden sechs Wandertouren geschaffen. An 14 Informations- und Aktionsstationen können Kinder tierische Prägestempel sammeln; für eine volle Karte gibt es eine Überraschung in der Tourist-Information Ebern. red