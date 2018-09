Auszeichnung für Obst

Andreas Obst vom spanischen Erstligisten Obradoiro CAB hat für seine Leistungen in der vergangenen Bundesligasaison für die Rockets aus Erfurt die Auszeichnung als "bester deutscher Nachwuchsspieler U22" erfahren. Nationalspieler Obst, der das Nachwuchsprogramm von Brose Bamberg durchlaufen hat, wurde gewählt von einem Expertengremium, bestehend aus den 18 Cheftrainern der Bundesliga, Bundestrainer Henrik Rödl und Jens Staudenmayer, dem Sportlichen Leiter der Bundesliga. "Ich freue mich über die Auszeichnung. Es ist schön, dass ich sie in Leipzig, also in der Nähe meiner Heimatstadt Halle, und in der Anwesenheit meiner Eltern bekommen habe", sagte der ehemalige Bamberger und Baunacher Spieler Obst. "Natürlich war die Saison für uns als Team eine schwierige und endete mit dem Abstieg, aber jetzt mit einigem Abstand bleibt sie für mich auch als die Saison in Erinnerung, in der ich zum Nationalspieler reifte. Dafür möchte ich mich bei meinen Trainern und meinen Mitspielern bedanken, ohne die das nicht möglich gewesen wäre."

Rödl: Auszeichnung verdient

Bundestrainer Rödl gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch an Andi. Es hat ihm gutgetan, in Erfurt mehr Spielzeit und Verantwortung zu bekommen. Er hat sich deutlich entwickelt und diese Auszeichnung verdient." Der 22-jährige Flügelspieler (1,91 Meter) kam in der vergangenen Erstligasaison in 32 Begegnungen auf durchschnittlich 10,9 Punkte und stand im Schnitt fast 28 Minuten auf dem Parkett.

Zwei persönliche Rekorde

Kein deutscher Spieler versenkte mehr Distanzwürfe als Obst (77/202 Dreier), beim 90:83-Sieg in Tübingen stellte er mit sieben Dreiern bei acht Versuchen und insgesamt 27 Punkten zwei persönliche Ligarekorde auf. red