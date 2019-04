Auszeichnung für Musikhaus Thomann

Das Musikhaus Thomann erhält zum achten Mal in Folge den "Onlinehandel Award" in der Kategorie "Hobby & Sport". 2019 sichert sich der fränkische Musikalienhändler im Gesamtranking von 120 Online-Anbietern sogar den ersten Platz. Thomann ist laut ECC Köln damit bester Onlineanbieter des Jahres. Der Onlinehandel Award gilt laut dem Ausrichter als wichtigster nationaler Preis für Online-Shops, da die Auszeichnung direkt von den Kunden vergeben wird: Über 15 000 Online-Shopper bewerteten die 120 größten und wichtigsten Onlineanbieter in zehn verschiedenen Kategorien. red