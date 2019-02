Auszeichnung für Hofheimer Betrieb

Sie zeigen Franken von seiner schönsten Seite und schaffen Erlebnismomente mit Erinnerungswirkung: die Anbieter der Weintourismuskampagne "Franken - Wein.Schöner.Land!".

Jetzt wurden, wie das Landratsamt in Haßfurt mitteilte, bei einem Festakt in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen die Urkunden für die neuen Anbieter verliehen. Eingeladen dazu hatten als Projektinitiatoren der Tourismusverband Franken, die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, der Fränkische Weinbauverband sowie die Tourismusgebiete im Weinland Franken.

Regionale Herkunft

Zertifiziert und mit einer Urkunde belohnt wurde die Auenland Beef GmbH aus Hofheim. In der Kategorie "Feines aus Weinfranken" wurde der Betrieb von Jonathan Eller für herausragende Leistungen, wie regionale Herkunft und unverwechselbarer Geschmack als neuer Partner aufgenommen.

Landrat Wilhelm Schneider und Susanne Volkheimer, Geschäftsführerin des Verbandes Haßberge-Tourismus, gratulierten Jonathan Eller und übergaben die Urkunde. Weitere Betriebe aus dem Kreis Haßberge, die bereits zertifiziert sind, sind das Weinhaus Nüsslein in Zeil, das Weinhaus Zimmermann in Ziegelanger, Winzerhof Schick in Ziegelanger, das Landhotel Rügheim und das Weingut A & E Rippstein in Sand. Ein ausgezeichneter Weinwanderweg ist der Abt-Degen-Steig in Zeil. red