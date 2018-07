Auszeichnung für drei Abiturientinnen mit der Note 1 und 15 Punkten

Seit vielen Jahren vergibt die Stadt Königsberg jedes Jahr den Regiomontanuspreis. 1968 hatte der Stadtrat beschlossen, den oder die Abiturienten des Haßfurter Regiomontanus-Gymnasiums mit der besten Arbeit im Fach Mathematik auszuzeichnen.In diesem Jahr waren es mit Fabienne Göpfert aus Junkers-dorf, Paula Wunderlich aus Sulzbach und Milena Enders aus Zeil gleich drei Abiturientinnen, die in ihrer Mathematikarbeit die gleiche volle Punktzahl mit 15 Zählern und die damit die Note eins erhalten haben. Sie waren bei der Abiturfeier in Haßfurt für ihre großartigen Leistungen bereits ausgezeichnet worden.Bürgermeister Claus Bittenbrünn (FWG) überreichte nun im historischen Bürgermeisterzimmer des Königsberger Rathauses die Anerkennung der Stadt. Mit dem Preis erinnert die Stadt an den großen Mathematiker und Astronomen Regiomontanus , der mit bürgerlichem Namen Johannes Müller hieß. Er wurde 1436 in Königsberg geboren. Er starb 1476 und wurde in Rom auf dem deutschen Friedhof neben dem Petersdom begraben. Dort ist eine Gedenktafel zu sehen.Mit Paula Wunderlich will sich nur eine von den drei Preisträgerinnen erst einmal eine Auszeit gönnen und einige Reisen unternehmen. Anschließend will sie ein Studium aufnehmen, bei dem Mathematik im Vordergrund steht. Studieren würde sie am liebsten in heimatlicher Nähe, wie sie sagte.Nicht so Fabienne Göpfert. Sie will bereits im Herbst ihr Studium Richtung Wirtschafts- und Ingenieurwesen beginnen; entweder in Ilmenau oder Aachen. Sprachen, vor allem Französisch, stehen bei Milena Enders beim Studium im Vordergrund. Wobei sie sich vorstellen kann, die Sprachen mit Kultur oder Wirtschaft zu verknüpfen. Wo sie studieren will, das steht noch nicht fest, wie sie bei der Preisübergabe schilderte.