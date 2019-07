Auszeichnung für die eifrigen Sammler

Der Schirmherr des Schullandheimwerkes Mittelfranken, Regierungspräsident Thomas Bauer, und der Leiter des Bereiches Schulen der Regierung von Mittelfranken, Johannes-Jürgen Saal, zeichneten die besten mittelfränkischen Schulen bei der Sammlung 2018 für das Schullandheimwerk Mittelfranken aus. Die Schulsammlung erbrachte nahezu 9000 Euro für die mittelfränkischen Schullandheime.

Erneuter Spitzenreiter der diesjährigen Sammlung war die Grundschule Herzogenaurach, gefolgt von der Grundschule Aurachtal und der Heinrich-Kirchner-Grundschule Erlangen. Dem Dank schlossen sich die Vorsitzenden des Schullandheimwerkes Mittelfranken, Maximilian Gaul und Alfred Sammetinger, an.

Eigenmittel notwendig

Jedes Jahr werden die Schulen Bayerns gebeten, sich an der Schulsammlung des Schullandheimwerkes zu beteiligen. Der Freistaat Bayern bezuschusst den Bauunterhalt der Schullandheime, ein Zuschuss wird aber nur gewährt, wenn auch Eigenmittel eingebracht werden.

Diese Eigenmittel werden aus der Sammlung gewonnen. Zum laufenden Betrieb gibt es keine

Unterstützung, die Heime müssen sich selbst tragen. Deshalb ging bei der Veranstaltung der Appell an alle Schulen und die Bevölkerung Mittelfrankens, sich an der nächsten Sammlung im Herbst 2019 zu beteiligen. Die Sammlung für das Schullandheimwerk Mittelfranken, ein von Lehrern gegründeter und getragener gemeinnütziger Verein, der rein ehrenamtlich geführt wird, solle wieder breite Unterstützung finden. Diese Schulsammlung ist der Pressemitteilung zufolge die einzige, deren Ertrag ausschließlich Schulen zugute kommt. Viele, auch kleine Beträge, können den Sammlungserlös steigern, so der Appell der Verantwortlichen. red