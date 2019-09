Auszeichnung für den "Wald für die Seele"

Die Vereinten Nationen zeichnen den "Wald für die Seele" als offizielles Projekt der "UN-Dekade Biologische Vielfalt" aus. Diese Areal im Wald ist ein in Deutschland einzigartiges Projekt der Verbindung von Walderfahrung, Seelenerfahrung, Pflanzen- und Landschaftskunst sowie zu wesentlichen und tiefen Themen des Seelenlebens. Bereiche des Waldes werden hier in seiner biologischen Vielfalt so gestaltet, dass sie unterschiedliche Erfahrungen der Seele anregen. Auf die Auszeichnungsveranstaltung am Montag, 30. September, um 17 Uhr auf der Waldbühne weisen der Initiator des Projektes, Dr. Joachim Galuska, sowie der "Arbeitskreis Wald für die Seele" alle interessierten Bürgerinnen und Bürger hin. Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde, ab 18 Uhr besteht die Möglichkeit für eine Führung. Eine Anfahrtsbeschreibung finden die Besucher im Internet unter www.wald-fuer-die-seele.de sek