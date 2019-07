Auszeichnung für den Arnika-Verein

Im Beisein von Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz wurden in Bayreuth drei herausragende Natura-2000-Partnerschaften in Oberfranken mit einem Festakt gewürdigt. Für ihr herausragendes Engagement für die Schutzgüter in verschiedenen Natura-2000-Gebieten in Oberfranken hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber den Arnika-Verein aus der Stadt Teuschnitz, den Forstbetrieb Fichtelberg sowie die Dorfgemeinschaft aus Ehrl bei Scheßlitz (Kreis Bamberg) gewürdigt. "Life living Natura 2000" ist ein durch die EU gefördertes Projekt für das europäische Naturerbe in Bayern. Ziel ist es, die Bevölkerung und wichtige Nutzergruppen über das Europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 zu informieren und die Wertschätzung für intakte Natur, artenreiche Landschaften und Ökosystemleistungen in Bayern zu fördern.

Einsatz für Teuschnitz-Aue

Der 2015 in Teuschnitz gegründete Arnika-Verein belebt mit einem breiten Angebot an Veranstaltungen und Workshops althergebrachtes Wissen um die schon im Mittelalter geschätzte Heilpflanze Arnika und setzt sich für den Schutz und Erhalt der Teuschnitz-Aue mit wertvollen Borstgrasrasen und Arnika-Beständen ein.

Der stellvertretende Leiter des Forstbetriebs Fichtelberg, Hertel, engagiert sich zusammen mit seinen Revierförstern für viele Belange von NATURA 2000. Neben Moorrenaturierungen im Fichtelgebirge gehören der Schutz des Auerwildbestandes am Schneeberg, ein vorbildliches Naturschutzkonzept im Staatsforst und wirksame Öffentlichkeitsarbeit zu den breitgefächerten Aufgaben des Forstbetriebs.

Die Dorfgemeinschaft von Ehrl kümmert sich seit Jahrzehnten vorbildlich um eine Fledermauskolonie des Großen Mausohrs im Dachboden ihrer Dorfkirche. red