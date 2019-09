Am Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr verleiht der Altstadtverein wieder seine Auszeichnung "Mürschter Nagel" für eine besonders gut gelungene Sanierung eines alten Gebäudes in Münnerstadt. In diesem Jahr bekommt den Preis die Familie Friedel aus Kleinwenkheim, die dort das alte Pfarrhaus zu einem Schmuckstück umgebaut hat. Der Preis geht zum ersten Mal in einen Münnerstädter Stadtteil. Die Verleihung beginnt um 19 Uhr und ist öffentlich. sek