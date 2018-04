Auszeichnung als Genussort in Bayern

Der Jubel ist groß bei Manja Hünlein, Leiterin der Touristinformation für die Rennsteigregion im Frankenwald und Karina Scherbel und Nicole Wittig, Projektbetreuerinnen von "Handwerk & Kultur erleben!". Die Bemühungen und Vorarbeiten haben sich ausgezahlt. Schon im August, als sie zum ersten Mal von dem Wettbewerb "100 Genussorte in Bayern" hörten, war klar: Da müssen wir mitmachen. Befürworter fanden sie dafür in Thomas Luger, Vorsitzender des Entwicklungsvereins "Rennsteigregion im Frankenwald" und Timo Ehrhardt, Erster Bürgermeister von Ludwigsstadt.

Doch gut Ding will Weile haben. In einem ersten Schritt wurden die Bürgermeister der Rennsteiggemeinden sowie die Vorstände des Entwicklungsvereins informiert und gebeten, Vorschläge für mögliche Genusspunkte einzubringen.



Roter Faden

Aus den zahlreichen Vorschlägen erarbeitete man einen roten Faden, der sich durch die Bewerbung ziehen sollte und die Themen Kräuter (z.B. Arnikastadt Teuschnitz), Pralinen (z.B. Confiserie Burg Lauenstein), Backwaren (z.B. Bauernhof Barnickel) und Weiderindhaltung in den Vordergrund stellte.

Die Auszeichnung "100 Genussorte in Bayern" ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit in einer fantastischen Region. Die Prämierung findet am 11. Mai in München statt. Ab dann heißt es auch offiziell und ausgezeichnet: Genussort Rennsteigregion im Frankenwald. red