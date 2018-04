Die Jagdgenossenschaft "Forchheim IV Kersbach" gibt bekannt, dass die diesjährige Auszahlung des Jagdpachtschillings am Sonntag, 22., und Sonntag, 29. April, jeweils zwischen 13 und 15 Uhr bei Georg Herold in der Poststraße 2 in Kersbach erfolgt. red