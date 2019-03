Auswirkungen des Sturmtiefs "Bennet"

Das Sturmtief "Bennet" sorgte am Rosenmontag im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Brückenau für zwei Einsätze. Um 13.10 Uhr wurde im Gewerbegebiet Buchrasen ein mobiles Verkehrszeichen durch eine Windböe auf ein geparktes Auto geworfen. Der Schaden an dem Polo beträgt rund 500 Euro. Um 17.45 Uhr wurden der Polizei mehrere umgestürzte Bäume auf der Straße von Riedenberg zum Berghaus Rhön im Bereich des Parkplatzes "Vier Eichen" gemeldet. Der Einsatz wurde an die Integrierte Leitstelle weitergeleitet. Die Feuerwehr beseitigte die Bäume und räumte die Fahrbahn frei, schreibt die Polizeiinspektion Bad Brückenau. pol