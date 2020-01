Etwa ein halbes Jahrhundert lang, von 1813 bis 1862/69, bestimmte das bayerische Judenedikt die Lebensbedingungen der Juden im Königreich Bayern. Vor allem der sogenannte Matrikelparagraf unterwarf sie einer restriktiven Sondergesetzgebung und schrieb die frühneuzeitliche Siedlungsstruktur von Juden in Franken und Schwaben auf Jahrzehnte fest. Ein Vortrag der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Forchheim und des Heimatvereins beleuchtet Entstehungsbedingungen und Auswirkungen des Judenedikts mit dem Schwerpunkt auf Oberfranken. Hierzu spricht Georg Seiderer am Donnerstag, 16. Januar, ab 19.30 Uhr im VHS-Zentrum in der Hornschuchallee 20 in Forchheim. Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung erforderlich. red