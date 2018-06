Ausweisdaten auf Facebook missbraucht

pol



Eine Kronacher Facebook-Nutzerin bot über ihren Account zwei Konzertkarten zum Verkauf an. Ein mutmaßlicher Käufer forderte "zur Sicherheit" vor der Überweisung des Kaufpreises eine Ausweiskopie der Anbieterin ein. Zum Verkauf der Karten kam es in der Folge nicht. Allerdings erstellte der bislang unbekannte "Käufer" mit den so erlangten Daten der Anzeigeerstatterin ebenfalls auf Facebook einen Fake-Account und bietet nun unter ihrem Namen Eintrittskarten zu verschiedenen Veranstaltungen zum Verkauf an. Die Ermittlungen laufen.