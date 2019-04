Ausweichversuch endet an der Schutzplanke

Rund 7000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 470 in Dachsbach ereignet hat. Ein 67-Jähriger wollte mit seinem Auto am nordöstlichen Ortsrand die bevorrechtigte Bundesstraße überqueren und übersah dabei offenbar ein herannahendes Auto, das von einer 58-Jährigen gesteuert wurde. Die Frau kollidierte beim Ausweichversuch mit der rechten Schutzplanke, blieb aber unverletzt.