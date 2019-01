Ausweichmanöver mit 21 000 Euro Schaden

Totalschaden von circa 21 000 Euro entstand an einem VW Touran bei einem Ausweichmanöver am Mittwochvormittag zwischen Schönbrunn und Niederndorf. Beim Versuch, einem querenden Kleintier auszuweichen, geriet der 55-jährige Fahrer aufs Bankett, schlitterte an einer Hecke entlang und prallte anschließend gegen einen Baum. Mit leichten Verletzungen wurde der VW-Fahrer ins Klinikum gebracht.