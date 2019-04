Ausweichmanöver endet an Schutzplanke

Beim Abbiegen von der Ortsstraße "Kapellenfeld" in Burgebrach nach links auf die Bundesstraße 22 übersah am Montagmorgen eine 57-jährige Ford-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der VW-Fahrer nach rechts aus und touchierte dabei die rechte Schutzplanke. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2500 Euro, an der Schutzplanke ein Schaden in Höhe von 500 Euro.