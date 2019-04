Ausweichmanöver endet am Bordstein

Die Bischberger Hauptstraße befuhr am Dienstag gegen 11.50 Uhr ein 42-jähriger Skoda-Fahrer, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam und er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß der Skoda mit beiden rechten Rädern gegen den Bordstein. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 900 Euro zu kümmern, setzte der entgegenkommende Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen hellen Pkw VW-Polo mit Bamberger Kennzeichen handeln. Am Steuer saß ein ca. 60 Jahre alter Mann; auf dem Beifahrersitz befand sich eine Frau. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden.