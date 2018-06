Ausweichmanöver endet am Bordstein

In der Memmelsdorfer Straße wurde am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein Golf-Fahrer von einem Hyundai-Fahrer dermaßen geschnitten, dass er mit seinem Pkw ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge stieß der VW-Fahrer mit den beiden linken Fahrzeugfelgen gegen die Bordsteinkante, weshalb an dem Wagen Sachschaden von etwa 2000 Euro entstand. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.