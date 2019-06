Auswege aus dem Pflegenotstand

Der Pflegenotstand und Wege zu seiner Überwindung sind Thema einer Diskussionsveranstaltung der IG Metall Ostoberfranken. Viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind unzufrieden mit einer Pflege im vorgegebenen Minutentakt. Auch viele Pflegekräfte leiden darunter: Sie könnten besser arbeiten, wenn ausreichend Personal zur Verfügung stünde. Der Referent, Thomas Agel, Personalratsvorsitzender der Kliniken HochFranken, wird auf die Situation in den Krankenhäusern eingehen. Die IGM lädt zu dieser Veranstaltung am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Gasthof Opel in Himmelkron ein. red