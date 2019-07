Auswanderung im 19. Jahrhundert

Adrian Roßner aus Zell, Kreisarchivpfleger des Landkreises Hof, ist der nächste Referent beim Arbeitskreis Familienforschung des Evangelischen Bildungswerkes Oberfranken-Mitte. Er wird am Dienstag, 9. Juli, um 17.30 Uhr im Seminarraum im Hof des Evangelischen Bildungswerkes in der Richard-Wagner-Straße 24 über Auswanderungen "Aus der Heimat in die neue Welt" im 19. Jahrhundert vortragen. Roßner zeichnet den Weg von Amerika-Auswanderern aus dem Raum Bayreuth-Hof nach und beschreibt die Vorgänge in einer chronologischen Abfolge. Zahlreiche verschiedene Sendungen zeigen heute die Strapazen und Vorzüge einer Auswanderung nach Amerika. Doch der Weg, den die ersten Emigranten nahmen, war keinesfalls leicht. Was hat sie aus der alten Heimat vertrieben und was hat sie an der neuen Heimat angezogen? Verbote, falsche Agenten, Stürme und Geldnot brachten sie immer wieder an den Rand des vollständigen Ruins. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. red