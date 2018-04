Auswärtsspiele für alle Teams des DC Gipsy

Mit gemischten Gefühlen tritt der DC Gipsy Ebern nach mehrwöchiger Pause die Fahrt zum drittletzten Spieltag der Dart-Bayernliga nach München an, wo sie zunächst auf Irish Folk Pub und im Anschluss auf Dart Pub 180 München treffen.

Die Begegnungen in der Landeshauptstadt werden nicht leicht. Die Eberner stecken im Abstiegskampf und will man nicht erneut leer ausgehen, bedarf es einer kompakten Leistung. Deutliche Ausreißer nach unten könnten die Sorgen um den Klassenerhalt noch verschärfen.

Vor allem die Begegnung gegen Irish Pub dürfte für die Dressel-Schützlinge schwer werden, zumal die Gastgeber lediglich einen Punkt hinter Tabellenführer Amberg rangieren. In der Vorrunde holte der DC bei den Münchnern einen Punkt, doch dürfte der Rückkampf in München um einiges schwerer werden.

Um einiges leichter, zumindest was die Tabellensituation aussagt, sieht es in der Begegnung gegen den Vorletzten Dart Pub 180 München aus, dem man im Vorspiel eine deutliche 9:3-Niederlage beibrachte.



Auch Reserve muss auswärts ran

Noch nicht aller Sorgen ledig im Abstiegskampf sind die zweite und dritte Mannschaft des DC Gipsy Ebern, die in ihren Dartklassen auswärts gefordert sind. Am Freitag gastiert die dritte Garnitur in der Bezirksliga bei Finnigans Harp IV in Nürnberg. Es ist eine wichtige Auseinandersetzung, zumal beide Teams vor dem drittletzten Spieltag gleichauf im unteren Tabellendrittel platziert sind. Der Heimvorteil spricht für Nürnberg.

Der DC Gipsy Ebern II gastiert am Sonntag beim DC Hau Wech Bruck. Die Hausherren nehmen den dritten Platz in der Bezirksoberliga ein, sind jedoch nicht mehr im Rennen um die Meisterschaft. Die Eberner haben 10:14 Punkte auf dem Konto und liegen damit auf Platz 5, nur einen Zähler vor der Abstiegszone. Im Hinspiel schickte der DC Gipsy II die Brucker mit einer 4:8-Niederlage nach Hause. di