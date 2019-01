Auswärts gefordert

Gespannt darf man sein, ob die Volleyballer des TV Ebern (7.) die beiden 0:3-Heimniederlagen in der Landesliga Nordost verdaut haben. Wie Trainer Horst Hanke erklärte, war jedoch in diesen Partie "nicht alles schlecht".

Über weite Strecken agierte der TVE gegen den Tabellenersten Donaustauf und auch Regenstauf II auf Augenhöhe, was sich jedoch nicht in den Satzergebnissen niederschlug. Es fehlte auch in vielen Phasen das nötige Glück, das auf der anderen Seite offensichtlich die Gegner gepachtet hatten.

Nun will der TV Ebern am Samstag 15 Uhr beim Tabellenzweiten BSV 98 Bayreuth II an die guten Aktionen anknüpfen. Die "Turner" wissen jedoch auch, dass leichte Fehler und Unkonzentriertheiten im Aufbau- und Angriffspiel sowie in der Feldarbeit so gering wie möglich gehalten werden müssen, zumal diese rigoros von den Gastgebern bestraft werden. Die Bayreuther können sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. In der Vorrunde entführten sie mit einem 3:1-Erfolg die Punkte aus Ebern. di