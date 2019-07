Ausverkaufte Prunksitzung

Im Sommer versammeln sich Mitglieder, Trainerinnen, Elferräte mit Partnern, Ehrenvorsitzende, Ehrensenatoren, Bürgermeister und Gäste zur Mitgliederversammlung des Karnevalvereins Weidach (KVW); denn dann ist ein wenig Muße, und es kann auf die vergangenen Session zurückgeblickt werden. "Das Jahr 2017/2018 war wieder ein gelungenes KVW-Jahr und deshalb ein großes Danke an alle Helfer und an alle, die mitgeholfen haben, die viele Arbeit zu stemmen und super Veranstaltungen auf die Beine zu stellen", sagte Vorsitzender Michael Forkel und ließ diesen Worten einen ausführlichen Rückblick folgen, der mit dem Rathaussturm am 11.11. begann.

Der Kinderfasching 2018 sei wieder ein voller Erfolg, die Halle sehr gut gefüllt gewesen, sagte Forkel weiter. Mit Spannung seien die Auftritte der Garden erwartet worden. Die 1. Prunksitzung sei gut besucht gewesen, die 2. sogar ausverkauft.

Einige Sitzungen mehr

In der Saison 2017/2018 hat es laut Forkel sieben Vorstandssitzungen und 14 Elferratssitzungen sowie vier Treffen des Orden-Ausschusses gegeben, also einige Sitzungen mehr als üblich. "Alle Planungen haben geklappt, obwohl es manchmal nicht danach aussah. Was am Ende herauskam, konnte sich sehen lassen. Auch dafür an alle Mitwirkenden und Mithelfenden: danke, macht weiter so", sagte der KVW-Vorsitzende abschließend. red