Ausverkauft und nur noch Restkarten

Noch sind es fünf Monate, bis sich der Schöne Hof der Plassenburg wieder für sechs Abende in ein Open-Air-Gelände verwandelt. Nun ist nach dem Konzert von Stahlzeit die nächste Veranstaltung im Rahmen des Plassenburg Open-Air 2019 ausverkauft: Für den Abend mit der Kabarettistin Martina Schwarzmann am 20. Juli sind alle Tickets weg.

Auch für das Konzert der britischen Rocklegende Jethro Tull am Tag zuvor sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Ebenfalls großer Beliebtheit erfreut sich das Klassik-Konzert von Dirigentin Ljubka Biagioni zu Guttenberg, die am Sonntag, 21. Juli erstmals mit den Nürnberger Symphonikern auf der Plassenburg zu Gast sein wird.

Zudem auf der Burg zu Gast sind Bodo Wartke (17. Juli) sowie das Herbert Pixner Projekt (18. Juli).

Karten für die Open-Air-Nächte sind weiterhin auf der Homepage unter www.plassenburgopenair.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mit Ausnahme von "Klassik auf der Burg" (Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr) beginnen alle Veranstaltungen um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Bustransfer zur Plassenburg ist im Ticketpreis inbegriffen.

Der Nürnberger Comedian Bembers kommt mit seinem Programm "Kaputt oder was?" am Freitag, 22. Februar, in die Dr.-Stammberger-Halle. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Das Parkett ist bereits ausverkauft, Tickets für die Empore gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online unter motion-ticket.de und bei Eventim. red