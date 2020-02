Austropop für die Kinder

Unter dem Motto "Benefiz for Kids" gibt es am 25. April um 20 Uhr Austropop im KKB in Untersteinach zu hören. Der Konzertabend mit der oberfränkischen Austropop-Band "Ödrei" sowie Gästen findet zugunsten der Geschwister-Gummi-Stiftung statt. Die Kulmbacher Musiker Frank Hofmann, Holger Höhn sowie der Bayreuther Uli Strömsdörfer werden den Zuhörern Songs der Austropop-Legenden Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, STS und Peter Cornelius in einer intimen Unplugged-Atmosphäre darbieten.

Im Vorprogramm wird der junge Sänger und Songwriter Matthias Zapf aus Kronach mit eigenen und Coversongs das Publikum einstimmen. Moderiert wird der Abend von Joffrey Streit. Tickets gibt es ab sofort in der BR-Geschäftsstelle im Kressenstein und unter www.okticket.de. red