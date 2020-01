Australier gastieren in St. Moriz

Die Musica Mauritiana beginnt das Jahr musikalisch mit einen besonderen Konzert: Am Samstag, 11. Januar, gastiert der St. Peters Chorale aus Brisbane, Australien, in der Morizkirche. Auf dem Programm steht Musik aus England, Italien, Deutschland und Australien. Gerade in diesem Spannungsbogen liegt der Reiz des Konzerts, heißt es. Der Eintritt ist frei. red