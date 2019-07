Austräger half Verletztem

Ein 16-jähriger Zweiradfahrer war am frühen Dienstagmorgen, um 3.30 Uhr, auf der Staatsstraße 2280 zwischen Aubstadt und Höchheim verunglückt, als er eine scharfe Rechtskurve mit überhöhter Geschwindigkeit nahm. Der Jugendliche rutschte samt Fahrzeug in die linke Bankette unter die Leitplanke und verletzte sich. Ein zufällig vorbeifahrender Zeitungsausträger, der der Polizei nicht namentlich bekannt ist, brachte den unter Schock stehenden jungen Mann zu der Adresse eines Freundes, von dort aus kam er in den Campus. Ein Kraftfahrer aus Höchheim, der nach dem Unfall vorbeikam, sah nur das dort liegende Leichtkraftrad und verständigte die Polizei. Von Polizeikräften mit Polizeihund wurde der weitläufige Bereich nach einem Verletzten abgesucht, bis bekannt wurde, dass das Unfallopfer im Krankenhaus ist. Nach dem Zeitungsausträger wird nun gesucht, um genauere Erkenntnisse zu gewinnen. pol