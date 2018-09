Austausch mit Kaniber

Zu einem Gespräch mit der Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber lädt Landtagsabgeordneter Steffen Vogel (CSU) am Freitag, 7. September, die interessierten Landwirte um 10 Uhr nach Zeil in den Brotzeitkeller von "Bauer Robert" im Augsfelder Weg 11 ein. Vogel betont, dass die Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im hiesigen ländlichen Raum sei, weshalb er den Meinungsaustausch zwischen Landwirtschaft und der Ministerin initiiert hat. BBV-Obmann Klaus Merkel wird die Anliegen der heimischen Landwirtschaft vorbringen. Nach Angaben Vogels besteht ausreichend Zeit zum Meinungsaustausch. Anmeldung ist zwingend erforderlich im Abgeordnetenbüro unter Rufnummer 09521/1536 oder per E-Mail an buero@steffen-vogel.com. red