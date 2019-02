Austausch für Schmerzpatienten

Die Schön-Klink bietet künftig eine Austauschmöglichkeit für Schmerzpatienten und Betroffene im "Schmerz-Café" an. Am morgigen Dienstag um 16 Uhr haben Betroffene, Interessierte und ehemalige Schmerzpatienten die Gelegenheit, im lockeren Rahmen Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Einstieg ist ein Impulsvortrag zum Thema Schmerz. Moderiert wird die Runde von Dr. Stefan Middeldorf, Chefarzt der Orthopädischen Klinik und Schmerztherapeut. Das "Schmerz-Café" findet dann alle zwei Monate, jeweils am 1. Dienstag des Monats, statt - der nächste Termin ist der 2. April. Es wird um Anmeldung unter Tel. 09573/56501 gebeten. Die Veranstaltung ist kostenfrei. red