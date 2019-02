Austausch für pflegende Angehörige

Wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig wird, sind alle in der Familie in gewisser Weise mit betroffen, denn die Hilfebedürftigkeit eines Familienmitgliedes erfordert von allen Beteiligten ein radikales Umdenken. Hier kann der Austausch mit Menschen in gleicher Lebenssituation sehr wohltuend und hilfreich sein. Die Fachstelle für pflegende Angehörige der Awo bietet regelmäßig am zweiten Donnerstag im Monat, 17 Uhr, im Awo-Mehrgenerationenhaus Bad Rodach (Kirchgasse 4) einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige an. Kristin Herbst (Diplom-Sozialpädagogin) von der Fachstelle für pflegende Angehörige, begleitet die Gruppe. Neue Teilnehmer sind immer willkommen. Nächster Termin ist Donnerstag, 14. Februar. red