Austausch für pflegende Angehörige

Die Fachstelle für pflegende Angehörige der Awo bietet regelmäßig am ersten Donnerstag im Monat um 16 Uhr im Awo-Bürgertreff (Frohnlacherstraße 49) in Ebersdorf einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige an. Eine Mitarbeiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige begleitet die Gruppe. Neue Teilnehmer sind immer willkommen. Nächster Termin ist Donnerstag, 7. Januar. Um Anmeldung im Awo-Bürgertreff Ebersdorf, Tel. 09562/4037283, wird gebeten. red