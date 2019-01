Ausstrahlungskraft kehrte zurück

In den 40 Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Kreisheimatpfleger durfte Roland Graf immer wieder die freundliche Unterstützung von Vereinen erfahren, deren Bemühen es ebenfalls war, sich für die Erhaltung von historisch wertvollen Kulturgütern einzusetzen. Einer dieser Vereinigungen ist der Freundeskreis der Pfadfinder St. Georg in Friesen, der "auf Anregung von Pfarrer Heiner Röthlein, aus einer losen Verbindung ehemaliger Pfadfinder erwachsen ist", wie es Johann Böhnlein in seiner Chronik beschreibt.

Stark verwittert

In Gesprächen mit Heinz Schmidt und Reinhold Geiger wurde 1996 der Wunsch herangetragen, die "Kasers-Marter" am westlichen Ortseingang renovieren zu lassen. Schließlich seien die religiösen Szenen am Aufsatz schon so stark verwittert, dass man kaum noch die Heiligen bestimmen kann. Zudem waren die Inschriften am Sockel und am Schaft nur noch mühsam lesbar. Es wäre deshalb wünschenswert, wenn diese Marter wieder in altem Glanz erstrahlen würde, denn schließlich wurden hier, unter anderem die Primizianten von den Friesener Bürgern mit Fahnenabordnungen empfangen und in den Ort geleitet.

Schon aus dem 17. Jahrhundert ist bekannt, dass hier am Ortseingang bereits eine Marter gestanden hat: GOTT ZU LOB VND GEDÄCHTNIS DES ANDREAE PUCKREISEN HAT SEIN FRAU CATHARINA DIESE SEVLEN VERORDNEN LASSEN 1697 (nach Böhnlein). Diese Information lässt darauf schließen, dass dieses Denkmal ehemals für den Verstorbenen Andreas Puckreus und für dessen Seelenheil errichtet wurde. Nähere Einzelheiten haben sich leider nicht überliefert.

Im Jahre 1892 dürfte das altehrwürdige Denkmal von 1697 vermutlich derart ruinös gewesen sein, dass sich zwei Bürger als Stifter fanden, um eine neue Marter in Auftrag zu geben. Anzumerken sei, dass sich der ursprüngliche Standort des alten und auch des neuen Denkmals in einer kleinen Grasfläche zwischen den beiden einmündenden Straßen befand. Durch den Straßenausbau verschwanden die Grünfläche und der große Lindenbaum. Auch die Marter musste weichen und bekam einen neuen Platz unweit vom alten Standort.

Es ist sehr naheliegend, dass damals der Auftrag für die Schaffung der neuen Marter an den Friesener Steinmetz und Bildhauer Matthäus Burger erging. Auch wenn er an diesem Denkmal keine Signatur hinterließ, ist die Arbeit eindeutig seiner Werkstatt zuzuordnen, denn auch hier entspricht der jeweils schlichte Stil und der Aufbau den signierten Martern in Zeyern, Kronach und Wallenfels. Zudem ist sein bevorzugtes Zierelement, die Rosette, auch an der Marter in Friesen gleich mehrmals zu bewundern.

Für die Restaurierung konnte der Friesener Steinmetzmeister und Bildhauer Matthias Ebert gewonnen werden. Eine Herausforderung für ihn war die Neuanfertigung der beiden Reliefbilder mit der Darstellung der Dreifaltigkeit und dem Vesperbild (=Pietà). Der Bildhauer orientierte sich dabei an historischen Bildern, damit die neuen Relieftafeln möglichst getreu die alte Ansicht erhielten. Nach dem Abschluss der Arbeiten stellten alle Beteiligten einhellig fest: Mit dem Einsetzen der Bildtafeln in den Aufsatz erhielt die Marter ihre einstige Ausstrahlungskraft zurück. Die Mühen hatten sich gelohnt.

Die Inschriften am Sockel verkündeten wieder die Stifter von einst: "Franz Wich, Kaser" und "Franz Fischer Pl. 1892"(Pl = Plan). Die Inschriften am Schaft nehmen Bezug auf die Reliefdarstellungen: "Zur Ehre der Schmerzhaften Muttergottes Errichtet" und "Zur Ehre der Allerheiligsten Dreifaltigkeit Errichtet".

Große Beteiligung

Groß war die Beteiligung der Friesener Bürger anlässlich der Segnung des religiösen Flurmals durch Pater Klaus Wand OMI. In froher Runde, musikalisch begleitet von der Musikkapelle Friesen, feierte man das Ereignis in Anwesenheit der Vertreter von Politik und Kirche. Etliche Reden wurden gehalten und Dankesworte gesprochen. Zum Gelingen der Feier trug wesentlich Hermann Wich mit seiner Familie bei, ein Nachkomme des einstigen Mitstifters.