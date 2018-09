Ausstellungsvorschau: Frauen für den Frieden

Um "Frauen für den Frieden ..." geht es in der nächsten Sonderausstellung des Wallfahrtsmuseum Gößweinstein (1. November bis 30. Juni 2019). Der Stammtisch "Gemeinsam statt einsam" wird sich am Montag, 10. September, um 19 Uhr im Gasthof "Löwen" einer Vorausschau widmen. Krisen und Kriege zerstören nicht nur materielle Güter, sondern auch die gesellschaftliche Ordnung. Sie rauben Menschen ihre besten Eigenschaften: die Menschlichkeit und die Menschenwürde, wobei es vor allem die Frauen sind, die ihrer Freiheiten und ihrer Sicherheit und ihres Schutzes beraubt werden. Die Ausstellung mit ihrem Rahmenprogramm wird einen Einblick in den Kreis der Friedenspreisträgerinnen geben, die sich ungeachtet persönlicher Einschränkungen und Gefahren unermüdlich und mit Kreativität für die Gesellschaft engagieren. Beinahe hätte es auch eine oberfränkische Friedensnobelpreisträgerin gegeben, wie der Titelzusatz "... und das Coburger Friedensfräulein Anna Bernhardine Eckstein" andeutet. Ihr Geburtstag jährte sich am 14. Juni zum 150. Mal.