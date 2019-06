Ausstellungseröffnung wird verschoben

Aus organisatorischen Gründen findet die Ausstellungseröffnung mit Malerei von Gabriele June Michel unter dem Titel "Augen - Blicke" nicht am kommenden Mittwoch, 19. Juni, sondern erst am Mittwoch, 3. Juli, um 18 Uhr, in der Galerie EINblicke im Servicezentrum des Finanzamtes Kronach, statt. Diese Information meldet Ingo Cesaro, der für die Konzeption der Galerie verantwortlich zeichnet. Dadurch wird sein "Venedig-Entlastungs-Projekt" noch bis Freitag, 28. Juni, zu den bekannten Öffnungszeiten zu sehen sein. red