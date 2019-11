Ausstellungseröffnung "Gold Silber Bronze"

Auch in diesem Jahr wird es in der Kunstgalerie Marion Kotyba eine Ausstellung zum Advent geben. Passend für die vorweihnachtliche Zeit haben sich Künstler mit dem Thema "Gold Silber Bronze" beschäftigt. Vorgestellt werden die Werke am Freitag, 15. November, um 18 Uhr bei einer Vernissage in der Kunstgalerie, Oberhacken 3 in Kulmbach. Auf die Besucher der Vernissage wartet ein besonderes Highlight - eine "Art-couture-Show" mit Schmuckpräsentation und Kunst auf dem Laufsteg. 15 Künstler aus Franken, Bingen am Rhein und Thüringen präsentieren ihre Arbeiten. Lesungen während der Ausstellung gibt es am Samstag, 30. November, um 14 Uhr und am Freitag, 13. Dezember, um 15 Uhr. Die Ausstellung läuft bis 21. Dezember. Öffnungszeiten sind: Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag 12 bis 15 Uhr oder nach Vereinbarung unter 0173/9166605. red