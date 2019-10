Thurnau vor 17 Stunden

Töpfermuseum

Ausstellung

Im Töpfermuseum findet am Sonntag, 13. Oktober, um 11 Uhr die Eröffnung der Sonderausstellung "Land in Sicht" von Lucie Kazda statt. Kazda studierte an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin und arbe...