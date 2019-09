Ausstellung zum Stillen

Die Weltstillwoche vom 30. September bis zum 6. Oktober steht in diesem Jahr unter dem Motto "Eltern stärken für das Stillen". Babyfreundliche Geburts- und Kinderkliniken sind wichtige Partner für Mütter und junge Familien, wenn es um einen gelungenen Beginn und Stillstart geht. Der gute Weg in ein gesundes Leben ist für ein Neugeborenes das Stillen. Das Klinikum Kulmbach erfüllt die B.E.St.®-Kriterien (Bindung, Entwicklung, Stillen) der WHO/Unicef-Initiative Babyfreundlich und ist seit März 2013 als babyfreundlich zertifiziert. "Das Personal der Klinik ist umfassend geschult und kann Eltern fachkundig und behutsam beim Stillen unterstützen", so Leitender Arzt Benno Lex. Während der Weltstillwoche ist man auch hier aktiv: In der Eingangshalle des Klinikums gibt es eine liebevoll gestaltete Ausstellung. red