Ausstellung zum Klimafaktor Mensch

Was hat mein Konsum mit dem Klimawandel zu tun? Können wir den CO2-Ausstoß bremsen? Wie verändert der Klimawandel unsere Heimat? Was erwartet uns in Zukunft? Diese Fragen und viele andere stellt dieWanderausstellung "Klimafaktor Mensch" des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) und versucht, Diskussionen anzuregen sowie Antworten zu geben. Über visuelle und teils interaktive Stationen erläutert die Ausstellung auf abwechslungsreiche Weise und manchmal auch mit einem Augenzwinkern die Folgen des Klimawandels. Die Ausstellung wird im Landratsamt Bad Kissingen zu sehen sein. Eröffnung ist am Mittwoch, 22. Januar, um 14 Uhr im Lichthof des Landratsamtes. sek